Горе произошло в украинской семье, проживающей в городе Бровары в Киевской области.

В понедельник утром, 2 января, 4-летний мальчик открыл окно на кухне и, перегнувшись, выпал с седьмого этажа, пишет Politeka.net со ссылкой на правоохранителей.

Полицейские установили, что ребенок находился дома с мамой, отошедшей в другую комнату. От полученных травм в результате падения ребенок умер до приезда медиков.

«Уважаемые родители, помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Будьте внимательны и не оставляйте своих детей одних», - в очередной раз обратились правоохранители к украинским родителям.

Похожая трагедия разыгралась в Броварах 20 июня 2022-го года. В тот день двенадцатилетний мальчик выпал из окна 25 этажа.

Ребенка в броварскую больницу доставил отец. У мальчика были множественные переломы не совместимые с жизнью.

Напомним, полиция Киевщины разыскивает блондинку с голубыми глазами, которая исчезла посреди дня 2 января.

Также сообщалось о тяжелом ДТП – автобус с пассажирами влетел в фуру. Выжить удалось не всем.

Кроме того, Politeka.net писала о страшной трагедии в Киевской области - водитель сбил две девочек и поехал дальше.