В Киевской области 65-летний местный депутат напал на сотрудников полиции.

Событие произошло еще 24 декабря 2022 года - в комендантский час, около 23:20, во время патрулирования полицейские остановили автомобиль Audi возле АЗС.

У водителя были признаки алкогольного опьянения, об говорится на сайте Нацполиции Киевской области.

Во время документирования водителя, на место происшествия подъехал Mitsubishi, за рулем которого находился депутат. Мужчина вышел из автомобиля и начал безосновательно обвинять сотрудников полиции и агрессивно себя вел.

Депутат угрожал разбить полицейские автомобили и плевался в лицо правоохранителям.

"Заберите этих пи**расов, б**ть... Я сегодня буду знать, где ты живешь, фамилию, все", - обратился мужчина к полицейским.

Следователи по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начали досудебное расследование по ч.1 ст.345 УКУ.

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