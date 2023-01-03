Событие произошло еще 24 декабря 2022 года - в комендантский час, около 23:20, во время патрулирования полицейские остановили автомобиль Audi возле АЗС.
У водителя были признаки алкогольного опьянения, об говорится на сайте Нацполиции Киевской области.
Во время документирования водителя, на место происшествия подъехал Mitsubishi, за рулем которого находился депутат. Мужчина вышел из автомобиля и начал безосновательно обвинять сотрудников полиции и агрессивно себя вел.
Депутат угрожал разбить полицейские автомобили и плевался в лицо правоохранителям.
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"Заберите этих пи**расов, б**ть... Я сегодня буду знать, где ты живешь, фамилию, все", - обратился мужчина к полицейским.
Следователи по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начали досудебное расследование по ч.1 ст.345 УКУ.
Напомним, Подоляк также рассказал, почему уверен в окончание войны уже в 2023-м году.
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