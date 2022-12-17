В Турции агрессивная россиянка набросилась на украинку во время отдыха. Гражданка страны-агрессорки ругалась, плевалась и пыталась устроить драку.

Об этом сообщил Telegram-канал "Труха".

Что именно стало причиной конфликта, пока неясно.

Россиянка ругалась на украинку, оскорбляла ее, избивала полотенцем, требовала прекратить съемку и угрожала пожаловаться администрации гостиницы.

В то же время украинка спокойным голосом отметила, что это российская туристка, которая ведет себя по-хамски.

Между женщинами состоялся такой диалог:

Россиянка: "Уходи отсюда. Я сейчас как звездану, так сдохнешь. Тьфу на тебя".

Украинка: "Это – россияне в Турции на отдыхе".

Россиянка: "Это - фашисты. Зигуйте и "Хайль Гитлер" кричите на весь мир. Придурка. Дура, дура, дура…".

Россиянка пыталась выбить рук украинки телефон – сначала полотенцем, а потом ногой. Затем она набросилась на мужчину, отдыхавшего с украинкой. Агрессивная россиянка заявила, что украинцы в чужой стране, а не в своей "вонючей Украине". Мужчина отметил, что они соблюдают все законы как в своей стране, так и в чужой, в отличие от россиян.

Россиянка в ответ продолжила ругаться нецензурно.

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