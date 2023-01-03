В возрасте 55 лет погиб профессиональный американский гонщик, шоумен и звезда Джимханы Кен Блок, пишет издание TMZ .
По данным полиции, Блок катался на снегоходе около 14:00 по крутому склону, когда машина внезапно перевернулась и свалилась сверху на него.
Кен скончался на месте аварии из-за травм, которые оказались несовместимыми с жизнью.
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"Мистер Блок ехал с группой, но был сам, когда произошла авария", - говорится в заявлении офиса шерифа.
Блок являлся уникальным спортсменом. Он участвовал в соревнованиях на скейтбордах, сноубордах и мотоциклах, а также за рулем раллийных автомобилей.
Многие знают Кена Блока по видеороликам Gymkhana.
Подробности аварии пока неизвестны. Команда Блока обнародовала заявление о трагедии.
«Кен был провидцем, пионером и иконой. И, что самое важное, отцом и мужем», - говорится в заявлении.
У Кена осталась жена и трое детей.
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