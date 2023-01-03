На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "Крымский ветер", видно, как российский корабль "украшает" календари на 2023 год.
Вероятно, таким образом местные обозначили символ 2023 года.
"Севастополь, Малахов курган, 31 декабря 2022 года. Продают календари на 2023 год с бывшим флагманом ЧФ крейсером "Москва" (ныне подводный объект, будущая туристическая достопримечательность)", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму, в Керчи, установили елку с желтыми и синими игрушками.
"В Керчи поставили елку с желтыми и синими игрушками. С такими же цветами уличное освещение. Оккупационная администрация проводит проверку и обещает наказать виновных", - говорится в сообщении.
Напомним, Подоляк также рассказал, почему уверен в окончание войны уже в 2023-м году.
Также сообщалось, какие населенные пункты ВСУ могут усвободить уже совсем скоро.
Кроме того, Politeka.net писала, действительно ли россия получила новую партию дронов-камикадзе.