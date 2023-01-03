Активисты движения "Желтая Лента" устроили смелую акцию, патриоты уверены, что 2023 должен стать годом победы Украины.

В Telegram-канале "Желтая лента" опубликовали фото листовок, которые партизаны распространили в оккупированных Россией городах. На них изображена украинская буква "Ї" как напоминание оккупантам, что оккупация временная.

"Донецк – украинский город", "Российский паспорт лишает будущего", "Русский военный референдум, пошел на Ї", – написано на открытках.

Ранее сообщалось, что вРостовской области неизвестные взорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны военной техники российских оккупантов.

Как отмечается, о подрыве железной дороги заявили в легионе "Свобода России". В легионе рассказали, что этим участком железной дороги россияне опрокидывали военную технику на войну в Украину.

Легион не взял на себя ответственность за подрыв, но отметил, что за ним стоят "неизвестные партизаны".

В то же время, по данным The Insider, подобное сообщение о подрыве железной дороги в одном из соседних с Украиной регионе России накануне опубликовал другой Telegram-канал – Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК). В каком регионе произошло событие, тогда не уточняли.

Напомним, россияне в очередной раз опозорились в космосе.

Также сообщалось о позоре россиянина Небензи в ООН.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский певец, который поддерживал войну против Украины, резко изменил риторику.