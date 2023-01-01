Главная елка Украины, установленная в Киеве на Софийской площади, попала в лучшие рождественские елки мира по рейтингу BBC News. Украинская елка вошла в пятерку лучших.
Первое место заняла елка Вильнюса. На втором месте елка из Гонконга. Третье и четвертое место за главными рождественскими деревьями Стокгольма и Каракаса.
Киевская елка заняла пятое место. За нами следует елка из Нью-Йорка.
Напомним, что наша елка несокрушимости в этом году очень скромная. Она высостой 12 метров, минимально подсвечивается гирляндами от генератора и украшена белыми голубями. Ее установили на Софийской площади, несмотря на угрозу ракетных обстрелов от россии.
Рейтинг BBC News составляется ежегодно. В этом году киевская елка особенная – она стала символом несокрушимости всех украинцев.
О киевской елке писали журналисты со всего мира. Также людям понравилась идея оформления с белыми голубями и патриотической символикой. Возможно, она не самая нарядная и яркая, но люди со всего мира голосовали именно за нее, поэтому она попала в пятерку лучших.
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