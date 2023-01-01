В новогоднюю ночь украинцы вместо веселых салютов услышали звуки сирен. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, на одном из которых обнаружили "послание". На обломке сбитого "мопеда" было написано по-русски "С Новым годом". Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Киевской области Андрей Небытов.

Он обнародовал снимки обломков БПЛА, на которых видно "послание" от россиян.

"Обломки шахида – часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать, и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", - написал он.

Также Небитов поблагодарил подразделения ПВО ВСУ за отличный результат. "Без вашей профессиональной работы утро было бы недоброе", - отметил он.

При этом Небитов не уточнил, где именно нашли обломки дрона с "поздравлением". В частности, на обломке маркером было написано: "С Новым годом" и изображение подарка и фейерверка. Напомним, украинские военные сбили все дроны-камикадзе, которыми россияне ночью атаковали столицу.

Отметим, что днем 31 декабря 2022 года страна-террорист осуществила очередной ракетный удар по Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противник произвел пуски более 20 крылатых ракет,12 из них были сбиты. После массированного ракетного удара днем, россия запустила по Украине дроны-камикадзе. Вечером 31 декабря, за несколько часов до Нового года, РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе. А в ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Все 32 дрона, которые летели на Киев были сбиты силами украинских ПВО.

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