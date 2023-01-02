Об этом рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, передает "Фокус".
По его словам на стоимость бензина, дизеля и автогаза в Украине в 2023 году будут влиять три фактора — инфляция, девальвация и сокращение объемов предложения.
По словам Рябцева, на внутреннем рынке Европы уже до февраля будет меньше свободного топлива, и цены накануне 5 февраля они могут вырасти, и для украинских потребителей.
Сообщается, что уровень подорожания топлива в Украине в 2023 году может составлять от 0,8-2,5 грн. на литр топлива до 4-8 грн. на литр.
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Ранее сообщалось, что в следующем году планируется дважды поднять тарифы на воду.тарифы на холодную воду и водотвод сначала поднимуться с первого января, а после этого в июле.
Соответсвующие проекты постановлений опубликованы на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Напомним, о самом тяжелом отопительном сезоне: дата начала, тарифы и хватит ли энергоресурсов.
А еще Politeka сообщала, что европейские тарифы: принято решение, которое коснется миллионов украинцев.
Также Politeka писала, что цены на электроэнергию: в Кабмине сделали заявление о тарифах для украинцев.