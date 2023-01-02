Шаманы провели в столице Перу провели ежегодную церемонию очищения, на которую они взяли, в частности, фотографии президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Путина.

Как пишет Reuters, змея ползала по фотографиям президента Украины и президента России. В ходе церемонии группа шаманов и целителей предугадала, что конфликт может закончиться уже летом следующего года.

"Все это успокоится. Наступит мир, покой. Это то, что мы видели",– сказал шаман Клеоф Седано, предполагая, что мирный договор между Украиной и РФ будет подписан до августа.

Ранее во временно оккупированный Крым привезли калмыцкие юрты - готовится обряд для "продления жизни мобилизованных" россиян.

Видео опубликовали ряд российских Telegram-каналов.

Пропагандисты заявляют, что шаманы прибыли из Бурятии.

Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев утверждает, что такой обряд для мобилизованных оккупантов является "самой главной целью".

"Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают. И именно обряд продления жизни — это, пожалуй, сейчас самая главная цель", - заявил он.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

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