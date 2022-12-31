В Украине в конце декабря по сравнению с ноябрем подешевели кофе, сахар и молоко высокой жирности.

Об этом сообщает портал "Минфин".

Так, в прошлом месяце за пакет растворимого кофе весом 120 граммов нужно было отдать в среднем 144,68 грн., а в конце декабря цена составила – 142,26 грн.

Также в декабре немного снизилась стоимость сахара. В ноябре за килограмм продукта в среднем по торговым сетям нужно было отдать 34,41 грн, а вот в конце этого месяца стоимость поползла вниз и на 30 декабря составила 34,17 грн.

Кроме того, в декабре по сравнению с ноябрем снизилась цена молока жирностью 2,6% – с 37,11 грн. до 36,45 грн. за 900 мл.

Отметим, что молоко на 1% наоборот подорожало. В месяц цена выросла с 36,53 грн. до 38,32 грн. 900 мл.

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