Во время действия военного положения их запускать категорически запрещено. Правоохранители объяснили, что ожидает нарушителей.

Представительница Нацполиции Марьяна Рева рассказала, что ожидает нарушителей, которые будут запускать фейерверки в Новогоднюю ночь. Также она подчеркнула, что избежать ответственности никому не удастся.

Для начала она рассказала, как будут устанавливать личности тех, кто запускал фейерверки. К примеру, если в сеть выложат видео с подходящим моментом, то его будут в первую очередь проверять криминальные аналитики. Их задача – проверить правдивость ролика.

Рева напомнила, что недавно россияне запустили очередную ИПСО. Тогда сетью ширилось видео, на котором якобы горит один из Пунктов несокрушимости. Она подчеркнула, что это была часть информационной кампании против нашего государства.

Вернемся к видео. Если выяснится, что оно актуально и не фейково, то правоохранители продолжают свою работу. Как отметила пресс-секретарь, они проводят опрос людей, которые могли что-то видеть или слышать.

Также устанавливают, расположены ли рядом с местом запуска камеры. Есть ли камеры на путях отступления злоумышленника. В общем, прорабатывают все возможные варианты, чтобы найти нарушителя.

"Поэтому не думайте о том, что если вы где-то ночью запустили фейерверк, вас никто не видел и не слышал, и вы избежите наказания. Этого не будет",– подчеркнула она.

Представительница Нацполиции напомнила, что во время действия военного положения на территории Украины запрещается как запуск, так и реализация пиротехники. Что касается последнего, то недобросовестных продавцов также ожидает административная ответственность. Речь идет о штрафе.

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