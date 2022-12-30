Государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал плей-лист с любимыми песнями этого года в приложении Spotify.

Ссылку на плей-лист Госдеп опубликовал в своем Twitter.

«Музыка превосходит отличия. Каждый может оценить хороший бит, мастерски сыгранный инструмент и отличный вокал – вот почему музыка сближает. Если вы мне не верите, послушайте некоторые из моих любимых мелодий со всего мира в этом году», – написал Блинкен.

Среди фаворитов Блинкена есть исполнители The FaNaTIX, Carly Rae Jepsen, La Mosca Tse-Tse и другие. В плей-лист Госдепа вошла также песня Стефания украинской группы Kalush Orchestra.

Напомним, 15 мая украинская группа Kalush Orchestra стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение 2022".

Напомним, Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023.

Как сообщала Politeka, Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко показала, что ее сильно поразило в США.