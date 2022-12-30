Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, небольшой дождь, вероятно, с мокрым снегом, в ближайшую ночь предполагается на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине.
Еще в Карпатах и околокарпатских районах завтра, 31 декабря, также местами осадки.
На остальной территории Украины - без существенных осадков, а на юге, юго-востоке и кое-где в центре даже может быть солнце
31 декабря в течение дня ожидается +3+9 градусов, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганщине +1+4 градуса.
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В южной части и западных областях +7+12 градусов.
«В ночные часы в большинстве областей Украины от 2 тепла до 3 мороза, где-то в долинах или окрестностях может быть ниже», – предупредила Диденко.
Ветер преимущественно юго-западный, иногда порывистый. А вот первого января в Украине станет еще теплее.
«В течение дня ожидается +7+14, в восточной части +5+9 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый. Преобладает сухая погода только в новогоднюю ночь на Черниговщине и Сумщине, а днем на Луганщине и Харьковщине возможны небольшие осадки», - рассказала синоптикиня.
В Киеве 31 декабря и 1 января без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. 31 декабря ночью около нуля, а днем +4+6 градусов.
Первого января ночью ожидается около +5 градусов, а днем +10+12 градусов.
Напомним, синоптики рассказали о погодной аномалии.
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