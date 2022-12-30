Возгорание произошло на борту пришвартованного на ремонт судна в Кронштадте, передает "Астра".
Российские СМИ сообщают, что горят две каюты площадью 10 квадратных метров. Пожару предоставлен второй уровень сложности.
По информации Telegram-канала 112, судно было пришвартовано на ремонт.
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Напомним, 26 декабря стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складах на 2-й Станционной.
Из-за происшествия была перекрыта дорога.
На данный момент о пострадавших не сообщается. Кадры масштабного пожара появились в Телеграм-каналах. Пожарные обозначили площадь горения: 1800 м², для тушения уже понадобился пожарный поезд.
Очевидцы сообщают, что сначала были слышны взрывы, после чего поднялся дым и разгорелось пламя.
Ранее, 15 декабря, в россии самолет загорелся прямо в воздухе.
Борт Ан-12БК совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево».
Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.