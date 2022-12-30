Как сообщает Politeka.net со ссылкой на патрульную полицию Украины, в ДТП есть пострадавшие.

«На объездной Житомира, вблизи с. Каменка, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием двух автомобилей. Две полосы движения перекрыты – объезд места происшествия организован через Житомир», - сообщили в полиции.

Движение транспортных средств в направлении Житомира осуществляется одной полосой.

На месте ДТП работают инспекторы патрульной полиции.

Напомним, в Полтаве на днях произошла трагедия – 60-летний водитель влетел в женщину, которая вместе с двумя детьми переходила дорогу по переходу.

Жертвой ДТП стал пятилетний мальчик.

Также сообщалось о серьезном ДТП в Польше - пострадали украинцы.

Всего в ДТП попало пять автомобилей.

Кроме того, сообщалось, что на Волыни столкнулись автобус, бус и легковушка.

Медики скорой сообщили, что в ДТП пострадал водитель "Вито", его госпитализировали в больницу, а водитель автобуса отказался от медицинской помощи.