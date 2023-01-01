Все меньше украинцев хотели бы восстановление ссср, за которым так ушибается российский диктатор путин.

С 2000 года, когда таких насчитывалось 19%, в 2022 году их количество сократилось до 3%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова в октябре 2022 года.

Категорически против повторного создания советского союза сейчас выступает 87% украинцев. Для сравнения, их количество в 2021 году составляло 69%, а в 2000 – 53%. Еще 10% в этом году ответили «да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально» (в 2000 году – 28,5%, в 2021 – 21%).

Больше противников такой идеи наблюдается на западе и в центре – 93% и 89% соответственно. В то время как на востоке и юге процент меньше (72% и 81%). Однако во всех без исключения регионах украинцев, которые категорически против восстановления ссср подавляющее большинство.

Напомним, ранее были озвучены пять сценариев войны - как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.

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