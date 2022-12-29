СБУ вручила подозрение мэру Полтавы Олксандру Мамаю в разглашении тайной военной информации.
По материалам СБУ городскому голове Полтавы сообщили о подозрении в распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения.
По данным следствия, Александр Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.
Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Сделайте запас воды": появилась информация о последствиях новой ракетной атаки
"Люди оказались в ловушке": после взрыва большой отель охватило пламя
"Какое горе для родителей": жизнь молодых братьев оборвалась в один миг, фото
Отключения света: в "Укрэнерго" раскрыли, как изменилась ситуация из-за погоды
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Примечание: согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке.
Напомним, ранее были озвучены пять сценариев войны - как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.
Также сообщалось, что бои на Бахмутском направлении приближаются к кульминации.
Кроме того, Politeka.net писала, что предательница Украины рванула в ЕС, но все закончилось плохо.