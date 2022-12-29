СБУ вручила подозрение мэру Полтавы Олксандру Мамаю в разглашении тайной военной информации.

По данным следствия, Александр Мамай распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

По материалам СБУ городскому голове Полтавы сообщили о подозрении в распространении информации о размещении подразделений ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Примечание: согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

Напомним, ранее были озвучены пять сценариев войны - как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.

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