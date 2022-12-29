В Черновцах разгорелся скандал в городской стоматологической поликлинике из-за обвинений в избиении врача заведующим заведением.



Как сообщает molbuk.ua , стоматолог-ортопед Василий Сливка утверждает, что его избил заведующий поликлиникой Сергей Кошеланик из-за того, что врач принял пациентку без наряда (письмо в котором указано, что пациент оплатил лечение, - ред).

"22 декабря примерно в 09.30 я был на работе в городской стоматологической поликлинике на улице Университетской, 34. Тогда я как раз работал с пациенткой. Но так, как у нас часто выключают свет, я принял женщину без наряда. В это время заведующий ортопедическим отделением Кошеланик Сергей Павлович вызвал меня в кабинет главного врача, тогда главный врач Струк Владимир Иванович начал мне говорить, почему я принимаю пациентов без наряда. коридоре Сергей нанес мне удар кулаком в лицо слева, одновременно я потерял равновесие, он схватил меня за левую ногу и выкрутил, причинив мне телесные повреждения.

Главный врач понимал, что происходит и никоим образом не помешал Кошеланику. Позже приехала скорая медицинская помощь, после чего врачи скорой оказали мне необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Сами же Струк и Кошеланик даже не поинтересовались моим состоянием, а наоборот сказали, что я упал с лестницы. Хотя у меня есть все заключения судебно-медицинской экспертизы, свидетельствующие о том, что у меня значительные побои", - сообщил Сливка.



После того медик написал заявление в полицию на Кошеланика. По словам адвоката Сливки Марьяна Ивана, сторона потерпевшего надеется, что Кошеланика привлекут к уголовной ответственности.



"Материалы, подтверждающие факт уголовного правонарушения, направлены в правоохранительные органы. Сейчас мы ожидаем всестороннего досудебного расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности", - сказал адвокат.

Журналисты обратились за комментарием к заведующему ортопедическим отделением Черновицкой городской стоматологической поликлиники Сергею Кошеланику. Он отверг все обвинения.



"Этого всего не было. Была полиция, которая это все документировала. Я считаю, что это ложные клеветы на меня. Он (Сливка, ред.) может придумать все, что хочет. Он шел по лестнице и упал, я вообще за п' ять метров от него стоял. Я это все отрицаю", - рассказал С. Кошеланик.

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