В российской столице с травмой головы госпитализирован генерал МЧС.

Как сообщают российские СМИ, на директора Департамента оперативного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ Анатолия Елизарова упала огромная сосулька.

Момент, когда ледяная глыба откололась от крыши, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на Инициативной улице, когда 50-летний Елизаров проходил под крышей здания. Российская прокуратура проводит проверку и разыскивает ответственных за чистку крыши от снега. Елизаров был прооперирован и находится в сознании.

Пользователи соцсетей отмечают, что первопричиной произошедшего являются разворованные на ЖКХ деньги и шутят, что теперь сосулька дает признательные показания и ей светит большой срок.

В Москве гигантская сосулька упала на голову генерала МЧС. Прокуратура начала проверкуhttps://t.co/hAynX8XLCr — The Insider (@the_ins_ru) December 28, 2022

«Бог шельму метит», «Сосульку посадят на 10 лет?», «Награда нашла героя», «Сосулька арестована. Закон восторжествовал», «Какая ирония», «Требую 15 лет строгого режима сосульке», «Карма», «Биососуля», «Осудят и расплавят», «Так не падала, а отрицательно взлетела».

Напомним, ранее стало известно о гибели известного российского олигарха. Его тело было найдено под окнами отеля в Индии.

Отметим, что после полномасштабного вторжения россии в Украину началась целая череда загадочных смертей и самоубийств российских топ-менеджеров и богачей.

Кроме того, Politeka писала, что охранник путина найден у себя на кухне с простреленной головой.