Начали появляться первые данные о погибших и пострадавших в результате сильнейшего пожара в здании отеля с казино.

Как сообщает Pliteka.net со ссылкой на Daily News, огненная катастрофа произошла в Камбодже на границе с Таиландом.

Там, на западе Камбоджи в приграничном городе Пойпет, загорелось здание отеля, в котором также расположено казино. Как сообщают очевидцы, пламя вспыхнуло после взрыва безнзобака в казино.

В настоящий момент известно о десяти погибших и около тридцати пострадавших.

На опубликованных кадрах видно, что некоторые люди оказались в огненной ловушке – на крыше и в номерах отеля.

Пойпет считают игорной столицей Юго-Восточной Азии. Этот бизнес стремительно развивается в пограничной зоне, поскольку в соседнем Таиланде он запрещен.

Множество казино и игорных домов построены на расстоянии 200 метров между границей с Таиландом и контрольно-пропускным пунктом.

At least 10 killed in Cambodia’s Grand Diamond City casino-hotel firehttps://t.co/J7Wum9zFtm — (An)Toni Uni (@UniAntoni) December 29, 2022

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в жилой многоэтажке в Киеве.

ЧП произошло на кухне из-за взрыва газового баллончика.

Ранее взрыв прогремел в одной из квартир столичного ЖК – вместо стены образовалась дыра.

Также сообщалось, что в Украине резко возросло количество пожаров из-за отключения света – люди неправильно пользуются газовыми горелками, баллонами и даже свечами.