Как сообщает Pliteka.net со ссылкой на Daily News, огненная катастрофа произошла в Камбодже на границе с Таиландом.
Там, на западе Камбоджи в приграничном городе Пойпет, загорелось здание отеля, в котором также расположено казино. Как сообщают очевидцы, пламя вспыхнуло после взрыва безнзобака в казино.
В настоящий момент известно о десяти погибших и около тридцати пострадавших.
На опубликованных кадрах видно, что некоторые люди оказались в огненной ловушке – на крыше и в номерах отеля.
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Пойпет считают игорной столицей Юго-Восточной Азии. Этот бизнес стремительно развивается в пограничной зоне, поскольку в соседнем Таиланде он запрещен.
Множество казино и игорных домов построены на расстоянии 200 метров между границей с Таиландом и контрольно-пропускным пунктом.
Напомним, ранее сообщалось о взрыве в жилой многоэтажке в Киеве.
ЧП произошло на кухне из-за взрыва газового баллончика.
Ранее взрыв прогремел в одной из квартир столичного ЖК – вместо стены образовалась дыра.
Также сообщалось, что в Украине резко возросло количество пожаров из-за отключения света – люди неправильно пользуются газовыми горелками, баллонами и даже свечами.