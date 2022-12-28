В оккупированном Крыму арестовали троих жителей села Золотое поле за то, что они публично слушали украинскую музыку.

Об этом сообщается на сайте так называемого суда.

11 декабря возле местного магазина трое местных жителей, как говорится в материале дела, "слушали и громко пели песни украинских националистов, тем самым выражая свое несогласие с действиями" российской армии.

Им назначили 11, 12 и 13 суток ареста. Двое задержанных также получили штрафы – 30 и 35 тысяч рублей.

Издание "Медиазона" предполагает, что это могут быть крымчане Юнус Буджек, Дилявер Меметов и Валентин Комиссаренко. Именно они были осуждены 27 декабря. Буджеку и Меметову вменяли в вину две статьи, Комиссаренко — одну статью о демонстрации запрещенной символики.

Ранее Валентина Комиссаренко уже штрафовали на 45 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии. Вечером 11 декабря он громко включил в своей машине песню "Червона калина".

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

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