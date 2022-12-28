В Подольском районе Киева мужчина на елочном базаре устроил стрельбу и ранил случайную прохожую. Подозреваемый был задержан.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, между нападающим и другим мужчиной произошел конфликт. Тогда подозреваемый достал травматический пистолет и стал стрелять в землю. Когда незнакомец пытался скрыться, подозреваемый начал стрелять ему вдогонку. Он ранил случайную прохожую.
Злоумышленник был задержан, у него было разрешение на ношение оружия и журналистское удостоверение одной из киевских редакций. Однако в СМИ сообщили, что подозреваемый у них не работает и документ, скорее всего, фальшивый.
Подозреваемому инкриминируется совершение хулиганских действий с применением устройства, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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