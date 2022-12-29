Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила о том, что на сегодняшний день есть много украинцев, которые приспособились к реалиям войны, учатся новым профессиям, открывают бизнес, создают новые рабочие места.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Какая у нас задача по безработным? Прежде всего, переучить их. В центрах занятости новые профессии овладело уже 45 тыс. человек. Второе – это "Армия восстановления" – люди, занятые от центров занятости в областях на общественно полезных работах и ​​получающие за это заработную плату. Третий аспект – это люди, которые обладают предпринимательскими способностями и хотят начинать бизнес даже во время войны. Правительство им в этом помогает грантовой поддержкой", - отметила Юлия Свириденко.

Так, по программе єРобота перечислено уже более 837,5 млн грн в пользу 1119 успешных заявителей по всем программам совокупно. Всего правительство выделило 2,2 млрд и остальные средства будут вскоре перечислены победителям по всем программам, а таких в Украине более 3,5 тыс. заявителей.

Министр отметила, что украинский бизнес показал столь большую адаптивность, что падение ВВП по итогам года составит 32%, а не 50%, как прогнозировалось после начала полномасштабного вторжения.

"По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы падения экономики, чем предполагалось в конце февраля – не более 32%. Украинский бизнес проявил значительную гибкость и выносливость, а нашей задачей как правительству было поддержать его – кредитованием, грантовыми программами на заведение собственного дела, а также поддержкой безработных. На следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%, ведь мы уверены, что это будет год победы", - отметила Юлия Свириденко.

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