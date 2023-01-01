Лукашенко продолжает уничтожать белорусскую идентичность. Очередной факт – намерения объявить 2023 год в Беларуси годом русского языка.
Об этом рассказал Франак Вячорка, старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
«То, что мы наблюдаем, – это национальная катастрофа для Белоруссии. Чистятся учебники. Из Национального исторического музея убрали, например, статуи великого князя литовского Витовта и польского короля Ягайло. Все связи наши с Польшей, Литвой, с Европой уничтожаются, как будто этого не было. Все, что у нас было, это Беларусь под оккупацией Российской империи, затем советской империи, это культивируется”, - перечислил Вячорка.
Большая проблема с белорусским языком.
“За время Лукашенко уничтожили практически все белорусские школы. Я сам учился в последнем лицее с белорусским языком образования. Меня задерживали в Минске за белорусский язык. Когда ты говоришь по-белорусски, сразу: а пройдем проверим документы”, — привел пример оппозиционер.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка жестко заговорил об "украинском рагулизме": "Не побоюсь этого слова..."
Россиянка-жена Казанина из "Квартал 95" откровенно рассказала об изменениях в жизни: "Боль, слезы..."
Анонсы "бавовны" на Новый год напугали россиян, кадры: над Москвой разворачивают ПВО
Без сохранения зарплаты: с 1 января появится новый вид отпуска, что нужно знать
Вячорка отметил, что сейчас в Беларуси торжество русского мира.
"Все эти всевозможные казачьи организации, ячейки всяких российских экстремистов, летние лагеря для школьников, организованные Русской православной церковью. Они сейчас все очнулись. Они сейчас получили карт-бланш для своих действий”, — продолжил советник Тихановской.
Напомним, введены в обращение новые сто гривен.
Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк ввел новое важное изменение.