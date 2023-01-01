Лукашенко продолжает уничтожать белорусскую идентичность. Очередной факт – намерения объявить 2023 год в Беларуси годом русского языка.

Об этом рассказал Франак Вячорка, старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

«То, что мы наблюдаем, – это национальная катастрофа для Белоруссии. Чистятся учебники. Из Национального исторического музея убрали, например, статуи великого князя литовского Витовта и польского короля Ягайло. Все связи наши с Польшей, Литвой, с Европой уничтожаются, как будто этого не было. Все, что у нас было, это Беларусь под оккупацией Российской империи, затем советской империи, это культивируется”, - перечислил Вячорка.

Большая проблема с белорусским языком.

“За время Лукашенко уничтожили практически все белорусские школы. Я сам учился в последнем лицее с белорусским языком образования. Меня задерживали в Минске за белорусский язык. Когда ты говоришь по-белорусски, сразу: а пройдем проверим документы”, — привел пример оппозиционер.

Вячорка отметил, что сейчас в Беларуси торжество русского мира.

"Все эти всевозможные казачьи организации, ячейки всяких российских экстремистов, летние лагеря для школьников, организованные Русской православной церковью. Они сейчас все очнулись. Они сейчас получили карт-бланш для своих действий”, — продолжил советник Тихановской.

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