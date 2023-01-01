В Польше проживает около 2,3 миллиона граждан Украины. Из них около 950 тысяч человек, бежавших из Украины из-за войны.

Об этом сообщил вице-президент Польского фонда развития Бартош Марчик.

Польская поддержка Украины и беженцев в этом году достигла 35-40 миллиардов злотых, сообщил Бартош Марчук. Расходы на переданное в Украину оружие составляют около 10 млрд. злотых, поддержка украинских беженцев непосредственно из государственного бюджета составляет около 6 млрд. злотых, а помощь от органов местного самоуправления и неправительственных организаций – около 10 млрд. злотых. Остальные 10 миллиардов злотых – это частная помощь поляков.

Бартош Марчук отметил, что льготу 500+ выплатили 328 тыс. детей, 12 тысяч получает семейный попечительский капитал, 141 тыс. человек получили льготу 300+, а 35 тыс. – семейную помощь. В то же время более 1 миллиона человек получили специальную льготу в размере 300 злотых на старт.

"Система, созданная правительством (сначала помощь, потом работа) - работает хорошо", - добавил Марчик. Также 191 тысяч детей из Украины учится в школах (65% всех в этом возрасте, остальные, вероятно, дистанционно), 43 тысячи - в детских садах (50% этого возраста).

Местные власти платят 800 злотых в месяц за ученика. Только субсидии составляют 150 млн. злотых/месяц, отдельно есть расходы на детсады, социальную и медицинскую помощь. Каждый месяц украинцы стоят польскому бюджету 1 миллиард злотых.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

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