ДТП произошло 28 декабря около 15.00 на автодороге Гадяч-Опишня (близ села Морозы Зиньковской общины Полтавского района).

Об этом сообщает Полтавское районное управление полиции.

Пассажирский автобус БАЗ, за рулем которого ехал 38-летний житель одного из сел Миргородского общества, столкнулся с автомобилем Toyota Hilux под управлением 59-летнего полтавчанина.

Автобус и авто взлетели в кювет, а легковушка еще и опрокинулась. В результате столкновения травмы получил 35-летний пассажир автомобиля Toyota, которого госпитализировали в Зиньковскую городскую больницу. Оба водителя получили незначительные телесные повреждения. Их осмотрели и оказали необходимую помощь врачам.

В момент столкновения в автобусе находились 14 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

По данному факту следственное подразделение полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняют следствие.

Напомним, ранее СБУ показали, что нашли у предателей, которые ждали прихода врага.

Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.