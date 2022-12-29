В Украине может появиться еще один вид налога, который пойдет на финансирование армии.

В Украине могут ввести новый вид налога, который пойдет на финансирование ВСУ. В настоящее время его анализируют. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма.

По его словам, сейчас Украина находится в состоянии войны, которую нужно финансировать только нам. Так, все военные расходы бюджета финансируются исключительно средствами налогоплательщиков.

"Поэтому будем рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил, - это средства, которые были забраны у наших военных", — сказал Шурма.

Ранее мы сообщали, что в Украине обсуждается обновленная концепция налоговой реформы, которая предполагает существенное ограничение для наличных операций с деньгами. Как оказалось, авторы концепции поставили за цель "борьбу с теневой экономикой и схемами по уклонению от налогообложения". Поэтому по мнению законотворцев налогообложение наличных должно повысить стоимость сверток с НДС, выплаты зарплат в конвертах, теневого трудоустройства и большинства других схем.

Напомним, "Борщовой набор" снова подорожал за месяц: стало известно, какие цены на продукты.

Как сообщала Politeka, "Жара" посреди зимы: синоптик ошеломила прогнозом на 1 января.

Также Politeka писала, что Не ко времени: массовые проверки выплат для переселенцев пока прекратят, подробности.