Украинцам сообщили, что с 1 января будет действовать новая форма декларации о доходах.

В Главном управлении ГНС в Запорожской области сообщили, что Минфин приказом от 17.05.2022 г. № 143, который вступает в силу 01 января 2023 года, изложено в новой редакции:

- форму налоговой декларации об имущественном положении и доходах (Декларация);

- инструкцию по заполнению налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

В частности, форма Декларации будет иметь следующие новые приложения:

Приложение Ф4 – расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, налогооблагаемых доходов от продаж в течение отчетного (налогового) года объекта(ов) недвижимого и/или движимого имущества;

Приложение МНС – расчет общего минимального налогового обязательства за налоговый (отчетный) год, рассчитываемый физическими лицами-предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) – собственниками, арендаторами, пользователями на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственным угодьям.

Ранее мы сообщали, что в Украине обсуждается обновленная концепция налоговой реформы, которая предполагает существенное ограничение для наличных операций с деньгами. Как оказалось, авторы концепции поставили за цель "борьбу с теневой экономикой и схемами по уклонению от налогообложения". Поэтому по мнению законотворцев налогообложение наличных должно повысить стоимость сверток с НДС, выплаты зарплат в конвертах, теневого трудоустройства и большинства других схем.

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