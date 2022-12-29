Украинцы активно покупают новогодние елки и украшения, поэтому спасатели напомнили о правилах безопасного нового года, а именно – призывают соблюдать правила безопасности при установке и эксплуатации новогодней елки. Основные правила безопасности от ГСЧС появились в Телеграм-канале спасателей.
Чтобы новогодняя елка приносила только радость, соблюдайте основные правила безопасности:
►устанавливайте дерево минимум на расстоянии 1 метра от отопительных приборов, мебели и эвакуационных выходов;
►закрепляйте на устойчивой основе;
► выбирая искусственную елку, отдайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (указывается на упаковке);
► размещайте игрушки на елке равномерно;
► по возможности не украшайте елку бумажными игрушками;
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► если у вас есть маленькие дети — украшайте елку легкими небьющимися украшениями;
► Не подвешивайте на елку свечи и бенгальские огни;
► собирайте искусственную елку согласно инструкции;
► держать маленьких детей под наблюдением, когда они находятся в комнате с елкой;
►Украшайте только сертифицированными и исправными гирляндами.
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