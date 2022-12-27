Пропагандисти Росії часто намагаються вигадати нові приводи для обговорення нібито нацистів в Україні, правда їх фейки швидко розкривають.

Нещодавно пропагандисти вирішили запустити нову розповідь, щоб залякати свою спільноту. Темою стали свята у нас вдома, в Україні – нібито мешканці країни прикрашають ялинки іграшками із символікою Третього Рейху.

Причому для фейку окупанти особливо не намагалися, вони використали фото з виставки у музеї Німеччини, яка проходила майже десять років тому – 2013 року. Брехня пропагандистів Росії викрив Telegram-канал OsintFlow. У російських пабликах публікації про такі прикраси почали з'являтися одночасно.

2013 року німецькі мистецтвознавці виставили колекцію ялинкових прикрас (400 експонатів) часів Третього Рейху, щоб продемонструвати, як фанатики змінювали символи Різдва та як просували свою символіку загалом.

Причому тоді писали про виставку як зарубіжні, так і наші ЗМІ, статті від 2013 року можна знайти у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яким може бути Нюрнберзький процес за вторгнення росії в Україну.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗМІ дізналися ім'я друга Путіна, який вмовив його напасти на Україну, і навіщо йому це було потрібно.

Також повідомлялося, що росіяни перед вторгненням в Україну поділили українців на чотири групи – кого вони збиралися ліквідувати, а кого відправити на "перевиховання".