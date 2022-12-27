Недавно пропагандисты решили запустить новый рассказ, чтобы запугать свое сообщество. Темой стали праздники у нас дома, в Украине – якобы жители страны украшают елки игрушками с символикой Третьего Рейха.
Причем для фейка оккупанты особо не старались, они использовали фото из выставки в музее Германии, которая проходила почти десять лет назад – 2013 году. Ложь пропагандистов рф разоблачил Telegram-канал OsintFlow. В российских пабликах публикации о таких украшениях начали появляться одновременно.
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В 2013 году немецкие искусствоведы выставили коллекцию елочных украшений (400 экспонатов) времен Третьего Рейха, чтобы продемонстрировать, как фанатики меняли символы Рождества и как продвигали свою символику в целом.
Причем писали тогда о выставке как зарубежные, так и наши СМИ, статьи от 2013 года можно найти в отрытом доступе.
Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.
Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.
Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.