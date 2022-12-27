Пропагандисты рф часто стараются придумать новые поводы для обсуждения якобы нацистов в Украине, правда их фейки быстро раскрывают.

Недавно пропагандисты решили запустить новый рассказ, чтобы запугать свое сообщество. Темой стали праздники у нас дома, в Украине – якобы жители страны украшают елки игрушками с символикой Третьего Рейха.

Причем для фейка оккупанты особо не старались, они использовали фото из выставки в музее Германии, которая проходила почти десять лет назад – 2013 году. Ложь пропагандистов рф разоблачил Telegram-канал OsintFlow. В российских пабликах публикации о таких украшениях начали появляться одновременно.

В 2013 году немецкие искусствоведы выставили коллекцию елочных украшений (400 экспонатов) времен Третьего Рейха, чтобы продемонстрировать, как фанатики меняли символы Рождества и как продвигали свою символику в целом.

Причем писали тогда о выставке как зарубежные, так и наши СМИ, статьи от 2013 года можно найти в отрытом доступе.

Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.

Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.