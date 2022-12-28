Тело погибшего очень сильно изуродовано множественными ножевыми ранениями на спине и груди, сообщает ТСН со ссылкой на издание rmf24.pl.
Польские журналисты предполагают, что жертвой является 55-летний украинец, работавший на местном молочном кооперативе. Он снимал квартиру, где и нашли его тело.
"В настоящее время мы находимся на стадии назначения дат вскрытия. Будем надеяться, что это произойдет сегодня или завтра", - сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Остроленке.
Пока что по делу никто не арестован.
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Ранее стало известно, что в Келпино в Поморском воеводстве 50-летний поляк убил 42-летнего украинца. Они поспорили во время совместного отдыха. Украинец скончался от кровопотери.
Судьбу преступника решит суд.
Напомним, ранее украинцам сообщили хорошую новость - отправка посылок в Польшу станет дешевле.
Также сообщалось, что Польша отгородится от России забором.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Польше готовятся к новой волне украинских беженцев.