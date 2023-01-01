Женщина из Рима зажгла камин в доме на Рождество с помощью почтовых купонов на сумму 20 000 евро, спрятанных ее мужем.

Об этом сообщает Il Messaggero.

"Когда я увидел пламя, я был готов упасть в обморок", - сказал мужчина.

Он спрятал в камине почтовые сберегательные облигации на сумму 20 000 евро, но его жена зажгла их на Рождество.

"Я думал, что это безопасное место, куда воры никогда не заглянут. Моя жена не знала, что я спрятал там почтовые купоны. Каждый год перед тем, как разжигать огонь, мы их переводили", - объяснил мужчина свое решение спрятать деньги в камине. Однако на этот раз он не успел вовремя, и 20 тысяч евро ушли на ветер.

Почтовые купоны могут быть как бумажными, так и электронными.

Те, кто их покупает, платят определенную сумму, на которую периодически начисляются проценты. Владелец может потребовать выплаты основной суммы в любое время, но проценты обычно начисляются по истечении 6-12 месяцев с момента подписки почтовых заказов.

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