По результатам 2022 года экономика Украины сократится на 25-30%, соответственно, потребность в рабочей силе снизится примерно на столько же. Однако 2023-й должен стать "годом роста" на рынке труда после большого падения. Об этом сообщает "Обозреватель".

По прогнозу эксперта рынка труда Сергея Марченко, в 2022 году году количество вакансий значительно сократилось, а в 2023 оно сильно возрастет.

"По моим ощущениям, сейчас мы должны нащупать так называемое дно, от которого мы оттолкнемся и от которого в следующем году у нас может начаться рост экономики и рынка труда в целом. По сути, я бы сказал, что дно было нащупано где-то в начале летом этого года, потом уже стало потихоньку расти количество вакансий. Так что, пожалуй, в 2023 году темпы роста рынка труда будут нарастать, и я ожидаю этот год, как год роста после большого падения, которое было в 2022 году", – пояснил Марченко.

Отметим, ранее сообщалось, что сейчас в Украине реальное количество безработных достигает более 2,6 млн человек. Даже после победы Украины в войне для того, чтобы предприятия вернулись на довоенный уровень производства, нужны годы. Рынок полностью на стороне работодателя. Ищущих работу вдвое-втрое больше, чем есть вакансий. В результате можно расширять требования к сотрудникам, предлагать более низкую зарплату, выбирать из большого количества претендентов.

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