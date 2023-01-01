В Кабмине дали прогноз, насколько в Украине вырастут цены в 2023 году.

Введение моратория на повышение цен и тарифов на коммунальные услуги, снижение мировых цен энергоносители, подавленный потребительский спрос будут сдерживать динамику потребительских цен, но другие факторы негативно повлияют на динамику цен.

Уменьшение предложения сельскохозяйственной продукции, усложнение логистических путей, лаговое влияние от роста цен производителей увеличат рост инфляции.

Кроме того, постепенное восстановление экспорта также будет осуществлять давление на рост цен на товары в сторону паритета с мировыми ценами.

В Кабмине заявили, что цены в Украине вырастут на 30% в 2023 году.

"По итогу в 2023 году ожидается, что потребительская инфляция будет оставаться высокой, хотя ее рост незначительно замедлится - до 30% в измерении декабрь к декабрю предыдущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, самый тяжелый отопительный сезон: дата начала, тарифы и хватит ли энергоресурсов.

А еще Politeka сообщала, что европейские тарифы: принято решение, которое коснется миллионов украинцев.

Также Politeka писала, что цены на электроэнергию: в Кабмине сделали заявление о тарифах для украинцев.