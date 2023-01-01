Одным из главных направлений для развития после войны должна стать оборонная промышленность, прогнозирует эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.

Эксперт выделила основные отрасли, где будут особенно ценить профессионалов:

Военные

В связи с нападением на Украину войск РФ теперь всем стало ясно, что без хорошей армии стране всегда будет угрожать.

Медики

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Такие специалисты с хорошими знаниями и опытом потребуются стране, и зарплата их значительно повысится.

скорая помощь, врачи

Психологи

Многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго будет нужна помощь психологов и психотерапевтов. П

Строители

Наиболее нужны будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны.

застройка, строительство

Логисты

Поэтому специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины и многие годы после этого.

Энергетики

В сфере энергетики страну ждет прорыв, и специалисты в этой области будут особенно востребованными.

Инженеры, ученые, разработчики в сфере оборонной промышленности

Потребуются компании, которые смогут качественно выполнять государственные заказы в этой области.

Преподаватели

Для того, чтобы построить Украину будущего, которая будет на голову выше той, какой она была до войны, потребуется, безусловно, качественное образование.

"Нам нужно смириться с тем, что доходы работников уже не будут такими стабильными и конкурентными, как до полномасштабного вторжения, особенно учитывая инфляцию. Поэтому уровень заработной платы может оставаться на таком же уровне", – рассказывает эксперт.

Напомним, украинцам рассказали, где нельзя устанавливать генераторы.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине объявлен повышенный уровень опасности: погода приготовила сюрприз.

Также Politeka писала, что мошенники "почистили" карты более чем на 61 тысячу по быстрой схеме.