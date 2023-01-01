В Украине пришел серьезный кризис на рынке труда - из-за войны работу потеряли сотни тысяч человек.

Одным из главных направлений для развития после войны должна стать оборонная промышленность, прогнозирует эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.

Эксперт выделила основные отрасли, где будут особенно ценить профессионалов:

Военные

В связи с нападением на Украину войск РФ теперь всем стало ясно, что без хорошей армии стране всегда будет угрожать.

Медики

Такие специалисты с хорошими знаниями и опытом потребуются стране, и зарплата их значительно повысится.

Психологи

Многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго будет нужна помощь психологов и психотерапевтов. П

Строители

Наиболее нужны будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны.

Логисты

Поэтому специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины и многие годы после этого.

Энергетики

В сфере энергетики страну ждет прорыв, и специалисты в этой области будут особенно востребованными.

Инженеры, ученые, разработчики в сфере оборонной промышленности

Потребуются компании, которые смогут качественно выполнять государственные заказы в этой области.

Преподаватели

Для того, чтобы построить Украину будущего, которая будет на голову выше той, какой она была до войны, потребуется, безусловно, качественное образование.

"Нам нужно смириться с тем, что доходы работников уже не будут такими стабильными и конкурентными, как до полномасштабного вторжения, особенно учитывая инфляцию. Поэтому уровень заработной платы может оставаться на таком же уровне", – рассказывает эксперт.

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