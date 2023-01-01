Одным из главных направлений для развития после войны должна стать оборонная промышленность, прогнозирует эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.
Эксперт выделила основные отрасли, где будут особенно ценить профессионалов:
Военные
В связи с нападением на Украину войск РФ теперь всем стало ясно, что без хорошей армии стране всегда будет угрожать.
Медики
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Такие специалисты с хорошими знаниями и опытом потребуются стране, и зарплата их значительно повысится.
Психологи
Многим людям, пережившим ужасы войны, еще долго будет нужна помощь психологов и психотерапевтов. П
Строители
Наиболее нужны будут все строительные специальности для восстановления Украины после войны.
Логисты
Поэтому специалисты этой отрасли будут очень нужны после войны в период восстановления Украины и многие годы после этого.
Энергетики
В сфере энергетики страну ждет прорыв, и специалисты в этой области будут особенно востребованными.
Инженеры, ученые, разработчики в сфере оборонной промышленности
Потребуются компании, которые смогут качественно выполнять государственные заказы в этой области.
Преподаватели
Для того, чтобы построить Украину будущего, которая будет на голову выше той, какой она была до войны, потребуется, безусловно, качественное образование.
"Нам нужно смириться с тем, что доходы работников уже не будут такими стабильными и конкурентными, как до полномасштабного вторжения, особенно учитывая инфляцию. Поэтому уровень заработной платы может оставаться на таком же уровне", – рассказывает эксперт.
Напомним, украинцам рассказали, где нельзя устанавливать генераторы.
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