Разрушение энергетической инфраструктуры российским войсками и массовые отключения света, часто не по спланированным графикам, привели к тому, что украинцы все чаще начали использовать дизельные или бензиновые генераторы электричества. О том, как правильно эксплуатировать такие приборы для генерации электричества рассказали на сайте ГСЧС.
Так, спасатели напоминают украинцам, что сейчас все чаще фиксируются случаи отравления и гибели людей из-за нарушения правил их эксплуатации.
"Помните, генераторы продуцируют угарный газ! Особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 метров к окнам или стенам здания. Будьте ответственны! От вас зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих!", - подчеркнули в ГСЧС.
Запрещается при использовании генераторов:
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- вносить изменения в конструкцию генератора;
- размещать генератор в замкнутом помещении без вентиляции, а также во взрывоопасной среде, в подвалах и помещениях с возможным пребыванием людей;
- курить и пользоваться источниками открытого огня при заправке и эксплуатации генератора;
- открывать крышку бака при работающем генераторе;
- заправку генератора при работающем или не охлажденном двигателе;
- объединять генераторы в цепь;
- нахождение рядом с генератором посторонним лицам или животным;
- смешивать разные виды смазки и топлива;
- превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.
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Как сообщала Politeka, Выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться: "Мы ясно понимаем...".
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