Украинцы стали все чаще использовать генераторы, но не все знают правила их эксплуатации.

Разрушение энергетической инфраструктуры российским войсками и массовые отключения света, часто не по спланированным графикам, привели к тому, что украинцы все чаще начали использовать дизельные или бензиновые генераторы электричества. О том, как правильно эксплуатировать такие приборы для генерации электричества рассказали на сайте ГСЧС.

Так, спасатели напоминают украинцам, что сейчас все чаще фиксируются случаи отравления и гибели людей из-за нарушения правил их эксплуатации.

"Помните, генераторы продуцируют угарный газ! Особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 метров к окнам или стенам здания. Будьте ответственны! От вас зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих!", - подчеркнули в ГСЧС.

Запрещается при использовании генераторов:

вносить изменения в конструкцию генератора;

размещать генератор в замкнутом помещении без вентиляции, а также во взрывоопасной среде, в подвалах и помещениях с возможным пребыванием людей;

курить и пользоваться источниками открытого огня при заправке и эксплуатации генератора;

открывать крышку бака при работающем генераторе;

заправку генератора при работающем или не охлажденном двигателе;

объединять генераторы в цепь;

нахождение рядом с генератором посторонним лицам или животным;

смешивать разные виды смазки и топлива;

превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

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Как сообщала Politeka, Выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться: "Мы ясно понимаем...".

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