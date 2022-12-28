На Самборщине чуть не погиб 17-летний парень из-за одной ошибки.

На Самборщине парень перепутал двери на тренировочной базе и получил пулевое ранение. Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

17-летний сумчанин перепутал дверь и вошел в помещение тира, из-за этой ошибки он получил ранение в область сердца. Скорая помощь уже доставила молодого человека в Турковскую ЦГБ.

Известно, что само сердце пациента не пострадало. Пострадавшего везут во Львов, где его прооперирует команда кардиохирургов.

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Патрульные не смогли остаться в стороне от этой истории и пришли к Алексею. Правоохранители вручили ему сладкий подарок и ознакомили со служебным автомобилем и снаряжением патрульных.

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