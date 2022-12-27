В понедельник, 26 декабря, во время восхождения на гору Высокий камень в Закарпатье 32-летний украинец сорвался со скалы.

Как рассказали в ГСЧС Закарпатской области, событие произошло на горе Высокий камень в пределах Жденеевской общины Мукачевского района.

Группа из четырех человек поднялась на гору, но во время спуска из-за густого тумана туристы повернули не в ту сторону.

Один из туристов, 32-летний житель Львова, сорвался с горы в ущелье.

«Турист свалился с высоты около 4-5 метров. Если бы не это дерево, он мог бы лететь еще дальше. Глубина ущелья равняется около 10 метров. Дерево его фактически спасло. Если бы он за него не зацепился, возможно, были другие последствия – травмирование или даже летальный случай», – сообщили спасатели.

Прибывшие на место спасатели с помощью веревок сняли пострадавшего с дерева и спустили вниз. К счастью, он не пострадал.

К слову, в Днепре на площади в мусорном баке обнаружили гранату - она находилась в черном пакете.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на инсайдера в правоохранительных органах.

Взрывоопасное устройство обнаружила бабушка, которая осматривала мусорный бак возле местного супермаркета.

Предмет был в черном пакете. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели на месте инцидента увидели пакет с ручной осколочной гранатой Ф-1, а также запалом к ней УЗРГМ-2. На место происшествия вызвали команду взрывотехников.

Правоохранители разобираются в обстоятельствах происшествия.

Напомним, сильный пожар вспыхнул под Киевом, десятки людей эвакуированы: детали ЧП.

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