Как сообщили в "Укрэнерго", после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавший во время одной из последних российских ракетных атак.

Но имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране, так как в то же время увеличился уровень потребления. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно, увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности.



В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

В "Укрэнерго" также напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно. Заживлены все объекты критической инфраструктуры.

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