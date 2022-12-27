Накануне, утром 25 декабря, 5-летняя Вероника, ее 26-летняя мама Ольга и 28-летний папа Сергей из города Дубно в Ровенской области попали в больницу с диагнозом "отравление угарным газом".

Ребенок разбудил отца и мать, когда ему стало плохо, именно благодаря этому супругов удалось спасти. Об этом сообщает "Радио Трек".

"Хорошо, что проснулся ребенок. Что хоть родители остались живы… Мои дети живы. Вероника первой проснулась, стала блевать и пить просила. Потом Сергей и Оля. Вот Оля вызвала скорую, потому что услышала, что нехорошо", - рассказала бабушка погибшей девочки Мария Левченко.

У всех троих медики диагностировали отравление угарным газом, их госпитализировали без сознания. Ребенка 40 минут пытались реанимировать.

"Проводилась искусственная вентиляция легких, закрытый массаж сердца, введение медикаментов, все делали по протоколам... Но, к сожалению, не удалось спасти ребенка", - отметил заведующий реанимацией районной больницы Юрий Клименко.

Сергея и Ольгу уже выписали из больницы. Они готовятся к похоронам дочери. Смерть девочки полиция расследует как несчастный случай, ведь семья благополучна, что подтверждают и соседи.

В полиции сообщили, что в помещении были грубые нарушения техники пожарной безопасности. Вентиляционная шахта на кухне была закрыта материей, соответственно доступ воздуха был ограничен.

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