Возле Ровно мужчина случайно убил соседа, у которого выпивала его жена.

Так, 45-летний житель села Большие Межиричи второго декабря вечером вернулся из командировки и в поисках жены пришел к 69-летнему соседу, с которым часто выпивала.

Увидев ее у соседа мужчина разозлился и несколько раз ударил соперника в область головы.

Еще один удар, по словам злоумышленника, он должен был нанести в грудь, но из-за отсутствия электроэнергии случайно попал в область шеи.

Через два дня в дом пришел 67-летний брат владельца дома, на кровати без признаков жизни был обнаружил 69-летний мужчину.

Следователи сообщили 45-летнему жителю села Большие Межиричи о подозрении в совершении убийства по неосторожности по части 1 статьи 119 УК Украины.

За совершенное ему может грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Киеве мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, за ограбление переселенца из Сумщины.

Так, Печерской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего уроженца г. Шостка Сумской области по факту совершения разбойного нападения в условиях военного положения.

Преступление произошло 29 октября 2022 года в Печерском районе столицы.

57-летний вынужденный переселенец, переехавший в Киев из Северодонецка после широкомасштабного вторжения России, находился на остановке общественного транспорта. К нему подошел злоумышленник и потребовал отдать мобильный телефон.

Получив отказ, молодой человек избил мужчину, выхватил телефон и пытался скрыться. Злоумышленник был задержан.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сильный пожар вспыхнул под Киевом, десятки людей эвакуированы: детали ЧП.

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