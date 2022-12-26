В Тернопольской области мобилизованный сбежал из воинской части домой.

Об этом говорится на сайте Тернопольского горрайонного суда, сообщают "Тернопільські події".

Сообщается, что 5 мая 2022 года обвиняемый прапорщик без уважительных причин в не прибыл в воинскую часть.

Обвиняемый прапорщик без уважительных причин находился за пределами расположения воинской части и свои служебные обязанности не выполнял. Позже обвиняемый добровольно прибыл по вызову органа досудебного расследования в Тернопольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Западного региона.

Подозреваемый вины не признал и объяснил, что командир не допустил его на военную службу, из-за чего тот пошел домой.

Командир военного на суде пояснил, что 05.05.2022 в 09 часов после построения, обнаружен обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения самовольно покинувший воинскую часть.

Только 06.09.2022 обвиняемый явился под сопровождением работников ВСП.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

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