Площадь пожара после взрыва в районе военного аэродрома в российском городе Энгельс составила 120 кв. м.

Как сообщают российские СМИ, предварительно, погибли три человека, ещё четверо получили ранения.

Губернатор саратовской области бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.

Територия аэродрома оцеплена силовиками.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых, как утверждает автор видео, огненный шар летит и падает именно в районе военного аэродрома.

Местные жители также сообщали о звуках взрывов.

Напомним, с этой стратегической авиабазы в Саратовской области бомбардировщики взлетают для обстрела Украины.

Так, появились спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и Planet Labs, сделанные 28 ноября.

На них были видны почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Также можно увидеть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

Пятого декабря в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.

В этот же день сообщалось о взрыве на аэродроме под Рязанью.

Ранее сообщалось, что подготовка россии к новой ракетной атаке была видна из космоса.

Кроме того, Politeka.net писала о "бавовне" на аєродроме в Курске.