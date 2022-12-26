Как сообщают российские СМИ, предварительно, погибли три человека, ещё четверо получили ранения.
Губернатор саратовской области бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.
Територия аэродрома оцеплена силовиками.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых, как утверждает автор видео, огненный шар летит и падает именно в районе военного аэродрома.
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Местные жители также сообщали о звуках взрывов.
Напомним, с этой стратегической авиабазы в Саратовской области бомбардировщики взлетают для обстрела Украины.
Так, появились спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и Planet Labs, сделанные 28 ноября.
На них были видны почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Также можно увидеть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.
Пятого декабря в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.
В этот же день сообщалось о взрыве на аэродроме под Рязанью.
Ранее сообщалось, что подготовка россии к новой ракетной атаке была видна из космоса.
Кроме того, Politeka.net писала о "бавовне" на аєродроме в Курске.