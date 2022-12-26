В полицейский участок обратился житель села Белогородка и сообщил, что на территории земельного участка он заметил сразу трех рабочих с признаками отравления, однако одного из них уже спасти не удалось. Об этом сообщают в пресс-службе полиции в Киевской области.
Известно, что мужчины приехали из Винницкой области и работали на строительстве. Проживали они в строительном вагончике, где и произошло отравление.
Правоохранители также установили, что мужчины отравились в результате неправильного использования газовой плиты. Из-за чего 35-летний рабочий погиб, двое его товарищей - 37 и 34 лет госпитализированы в Боярскую больницу.
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В очередной раз правоохранители напоминают украинцам беречь себя: проверять исправность газовых плит, котлов, баллонов, придерживаться правил пользования генераторами!
Ранее украинцам рассказали, как правильно использовать технику, от которой только в этом месяце пострадали 27 человек в регионе.
"Генератор прост в использовании, если соблюдать правила. Устанавливать его на открытом воздухе, минимум в 6 метрах от окон и дверей, и подальше от горючего и смазочных масел. Генератор следует периодически выключать. Перед заправкой – дать остыть", - написал Резниченко.
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