В Киеве неизвестный засыпал в бак генератора сахар и оставил весь дом без интернета, очевидцы рассказала подробности.

В Киеве неизвестный насыпал сахара в топливный бак генератора, который стоял в подвале ЖЭКа и давал питание интернет-провайдеру. Из-за такой "шалости" целый дом остался без доступа к сети. Об этом в своем Facebook рассказал киевлянин Игорь Озадовский, ссылаясь на чат жильцов этого дома.

"Вчера у Victor Tregubov прочитал, как "успешно" завершилась одна из историй борьбы за справедливость под вывеской "отключи соседу свет". Там коллективная жалоба привела к тому, что отрубили всю линию, на которой был "жирующий" дом. Что привело к отключению котельной и для "жирующих", и для "борцов за справедливость". Обсудили этот маразм, как исключение, и пошли дальше. Но не тут-то было. Я живу в ЖК, где сейчас, как у всех, перебои. В цоколе соседнего дома ЖЭК, они поставили себе в подвале генератор. От этого же генератора запитали оборудование одного из местных провайдеров. Утром открываю чат нашего ЖК, а там пишет директор ЖЭКа", - рассказал киевлянин и добавил скриншот сообщения.

В комментариях к этому посту люди начали обсуждать ситуацию и делится своими подобными историями:

"Какие идиоты".

"Ничего нового".

"Это прямо по известной русской версии: "У соседа корова издохла. Пустячок, а приятно!".

"Шумел, видимо. Ну это если искать культурное объяснение. А так, думаю, "а хули у них есть, а у меня нет. Ещё и шумит, падла".

"Не, ну я еще понимаю жалобы на "не отключают". Там типа "если будут отключать всем, то могут когда-нибудь отключать меньше". Но тут...".

"Ну, чтобы всем было плохо! Неинтересно страдать в одиночку! Скучно! Это и есть пролетарская зависть".

"У нас на районе такими жалобами вырубили Новус, куда весь микрорайон ходил за продуктами и заряжался".

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