«Слеза должна быть, потому что мы живые люди, но должна быть та душа, которая возлагает большую надежду, такой свет на победу, чтобы нашим ребятам было теплее».

Об этом, как пишет Politeka.net, заявила легендарная Нина Матвиенко в эфире программы «Тихий Вечер с Еленой Кравец».

По словам певицы, у украинских женщин нет права отчаиваться.

«Отчаиваться ни девушкам, ни женщинам нельзя, мы — тыл для наших ребят», - говорит Нина Митрофановна.

Народная артистка уверена, что она стала сильнее по-матерински, по-женски, а от украинских женщин сегодня зависит очень многое.

«Потому что наша уверенность — это и есть наша победа», - говорит Нина Матвиенко.

Также Нина Матвиенко призналась в грехе. Так, артистка рассказала, что она может позволить себе "острые" слова.

Так, она орков она говорит "подлюки", "падлы".

«Материлась несколько раз, но пошла, покаялась, и батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить. Так довели же, довели, я им и сказала», - рассказала Нина Митрофановна.

Добавим, на днях дочь Нины Матвиенко Тоня выпустила новую песню, которую посвятила своему мужу – Арсену Мирзояну.

По ее словам, она очень хотела, чтобы песня вышла еще в мае, в день рождения Арсена, но так получилось, что она выходит только сейчас, в декабре.

"Но чтобы вы знали, она посвящалась моему мужу и должна была быть сюрпризом на его день рождения. Для меня это очень волнительно, потому что давно думала, что я уже не буду испытывать эмоции, которые сейчас переживаю. Все-таки не опускайте никогда руки, двигайтесь вперед", - рассказала Тоня Матвиенко.

Напомним, супруга Мирзояна Матвиенко показала письмо святому Николаю от 6-летней дочери.

Также Politeka.net писала, что Тоня Матвиенко поразила вокалом с легендарной мамой кадры.

Кроме того, сообщалось, что Матвиенко показала красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.