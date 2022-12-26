Об этом, как пишет Politeka.net, заявила легендарная Нина Матвиенко в эфире программы «Тихий Вечер с Еленой Кравец».
По словам певицы, у украинских женщин нет права отчаиваться.
«Отчаиваться ни девушкам, ни женщинам нельзя, мы — тыл для наших ребят», - говорит Нина Митрофановна.
Народная артистка уверена, что она стала сильнее по-матерински, по-женски, а от украинских женщин сегодня зависит очень многое.
«Потому что наша уверенность — это и есть наша победа», - говорит Нина Матвиенко.
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Также Нина Матвиенко призналась в грехе. Так, артистка рассказала, что она может позволить себе "острые" слова.
Так, она орков она говорит "подлюки", "падлы".
«Материлась несколько раз, но пошла, покаялась, и батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить. Так довели же, довели, я им и сказала», - рассказала Нина Митрофановна.
Добавим, на днях дочь Нины Матвиенко Тоня выпустила новую песню, которую посвятила своему мужу – Арсену Мирзояну.
По ее словам, она очень хотела, чтобы песня вышла еще в мае, в день рождения Арсена, но так получилось, что она выходит только сейчас, в декабре.
"Но чтобы вы знали, она посвящалась моему мужу и должна была быть сюрпризом на его день рождения. Для меня это очень волнительно, потому что давно думала, что я уже не буду испытывать эмоции, которые сейчас переживаю. Все-таки не опускайте никогда руки, двигайтесь вперед", - рассказала Тоня Матвиенко.
Напомним, супруга Мирзояна Матвиенко показала письмо святому Николаю от 6-летней дочери.
Также Politeka.net писала, что Тоня Матвиенко поразила вокалом с легендарной мамой кадры.
Кроме того, сообщалось, что Матвиенко показала красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.