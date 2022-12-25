Как пишет Politeka.net, в результате пожара загорелся один из МиГ-31К на аэродроме в Мачулищах. Об этом сообщает оппозиционное региональное издание "Балерускі Гаюн".
Именно из-за этого носителя ракет "Кинжал" в Украине часто включается воздушная тревога. Отмечено, что в самолете загорелся двигатель.
Кроме этого в Беларуси загорелся нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", который расположен в Витебской области. Предприятие находится под европейскими санкциями. Об этом сообщает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
А еще Politeka сообщала, что новая авиакатастрофа всколыхнула россию
Также Politeka писала, что на борту были россияне: самолет развалился на части и сгорел после падения
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