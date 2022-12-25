В Беларуси в воскресенье, 25 декабря, случился пожар на аэродроме и нефтебазе.

Как пишет Politeka.net, в результате пожара загорелся один из МиГ-31К на аэродроме в Мачулищах. Об этом сообщает оппозиционное региональное издание "Балерускі Гаюн".



Именно из-за этого носителя ракет "Кинжал" в Украине часто включается воздушная тревога. Отмечено, что в самолете загорелся двигатель.

Кроме этого в Беларуси загорелся нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", который расположен в Витебской области. Предприятие находится под европейскими санкциями. Об этом сообщает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.



