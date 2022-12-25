В финском селе Раутярви, что в Южной Карелии, недалеко от гранциы с рф, во время рождественской службы загорелась деревянная церковь 18 века, она полностью сгорела.

Об этом сообщает издание Yle.

Пожар в здании храма произошел 25 декабря в 8:30 утра, через полчаса после начала службы. Спасатели сначала отреагировали на автоматическую пожарную сигнализацию, но на месте ситуация переросла в крупный пожар.

"Священник сказал в микрофон, что в зале пожар, выходите через боковые двери. Да, он вышел очень быстро. Эти окна действительно дребезжали, а в холле уже было довольно сильное пламя", — рассказала прихожанка.

В момент пожара в храме было около 30-40 человек.

Полиция подозревает, что историческая деревянная церковь была подожжена намерено. В ходе выездной проверки полиция обнаружила признаки преступления, в связи с чем было начато предварительное расследование по статье вандализм при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.